Treno investe gregge di pecore, ritardi su AV Firenze-Roma

Ritardi tra i 30 e i 60 minuti si stanno verificando, sulla linea ferroviaria dell’Alta velocità tra Firenze e Roma a causa dell’investimento di un gregge di pecore, avvenuto intorno alle 13.45 di oggi a Rigutino in provincia di Arezzo.

Al momento, secondo quanto fa sapere Ferrovie, sono in corso le operazioni di trasbordo dei passeggeri che viaggiavano sul treno investitore del gregge di pecore e, per questo, i convogli che transitano sulla direttissima tra Arezzo e Chiusi, per proseguire il viaggio sono costretti ad uscire dall’alta velocità immettendosi nella linea storica per il tratto interessato.