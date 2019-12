De Gara: le reazioni a “Eldorato” ci dicono che nella Chiesa è in atto uno scisma strisciante

Intervista con l’artista GIOVANNI DE GARA che sta portando il giro il suo progetto rivestendo le porte delle Chiese con il materiale di cui sono fatte le coperte termiche che vengono offerte ai profughi quando sbarcano sulle nostre coste

“Spulciando la pagina di Vatican news- scrive l’artista sul suo profilo FB- mi sono messo a leggere i commenti al post che parla di Eldorato, per un attimo ho pensato di essere sul sito di Salvini, onestamente c’è qualcosa che ancora non capisco, c’è un corto circuito che produce un gran delirio, si parla di chiesa cristiana, ma si esclude completamente quello che diceva il suo fondatore. Signore Gesù Cristo, abbi pietà di noi. ”

Ecco alcuni dei commenti

https://www.facebook.com/vaticannews.it/videos/796118687560452/UzpfSTIwOTMzNDAyOTc2MTI5NzQ6MjQ5NzcwNDM0MDUwOTg5OQ/?modal=admin_todo_tour

questi i più rilevanti:

Silvio Cherchi

Silvio Cherchi Poi ci si stupisce se le chiese si svuotano… c’è un limite a tutto, con buonsenso e prudenza…

troppi cercano di fare i furbi, pochi o nessuno ci riesce…

Stefano Danesi

Stefano Danesi Sempre più in basso, meritiamo l’estinzione della popolazione europea

Michele Balen

Michele Balen Ennesima teatrata per sostenere il traffico di vite umane

Enrica Maina

Enrica Maina La mia casa è la chiesa cristiana.

Alberto Petracca

Alberto Petracca Ascoltiamo tutti con attenzione (io per primo) Don Tonino Bello

Don Tonino Bello – TANTI AUGURI SCOMODI…MIEI CARI FRATELLI!

Don Tonino Bello – TANTI AUGURI…

Don Tonino Bello – TANTI AUGURI SCOMODI…MIEI CARI FRATELLI!

Dorothea Wyss

Dorothea Wyss Pacchianate propagandistiche, situazione ormai alla frutta…. Ma chi si beve più tali baggianate!

Valeria Sanchez

Valeria Sanchez Lode al Signore Gesù Cristo⛪💖

Rosanna Rivas

Rosanna Rivas Ci sono coperte per i terremotati grazie non solo Amatrice ma decine di piccole frazioni di 4 Regioni

Elisabetta Morassutti

Elisabetta Morassutti Fai il bene e tienilo nel tuo cuore. Chi fa del bene, non ha bi sogno di pubblicità come questa.

Franco Colombo

Franco Colombo E una bella copertina dorata sulle porte delle ambasciate e consolati dei paesi che forzano quella povera gente a lasciare la propria terra? A quando?

Rosanna Rivas

Rosanna Rivas Gesù davvero siamo al delirio illumina la mente dei folli

Esmeralda Maria Maddalena Muharemi

Esmeralda Maria Maddalena Muharemi Grazie

Giovanni Franciosi Di Castelmediano

Giovanni Franciosi Di Castelmediano Ormai siamo al delirio

Stefano Ceniti

Stefano Ceniti Pubblicità ,pubblicità, fate il bene in silenzio

Damiano Cassani

Damiano Cassani Paganesimo 2.0…il dio migrante. Non serve aggiungere altro…

Maria Cristina Giovannetti

Maria Cristina Giovannetti Buona Idea

Rosanna Rivas

Rosanna Rivas Fare togliere questo scempio basta con padre Zanotelli che fa solo politica

Ludovico Deutero

Ludovico Deutero Quando i preti perdono la fede in Dio, adorano gli uomini.

Davide Micheletti

Davide Micheletti facendo una approssimazione, sulla base dei dati attualmente validi per la produzione industriale di film plastici metallizzati/alluminati, ogni m2 di coperta termica corrisponde ad una emissione di 0.67kg di CO2 (equivalente). ovviamente al netto del trasporto, e senza considerare l’illuminazione e quanto necessario per portare le immagini fino a noi.

Mauro Bianchi

Mauro Bianchi Commenti da brivido. Abbiamo raggiunto un livello di cinismo tale che adesso si pretende che la Chiesa non si occupi di migranti (perché incredibilmente è considerata politica e non umanità) e neppure che abbia iniziative come questa. Nemmeno fossimo i…Altro…

Rosanna Rivas

Rosanna Rivas Stanno perdendo il lume della ragione niente più preghiere ma agenda politica cattocomunista si parla solo di migranti un’ossessione chiaramente politica allora non andrò in queste Chiese il protagonista non è il

Migrante

Loris Biasucci

Loris Biasucci Gesù, Maria, aiutate a salvate la Santa Chiesa!!🙏🏽🙏🏽🙏🏽

Rosa Levri

Rosa Levri Ma mettete i container dove stanno gli italiani terremotati,o i mercatini dove gli anziani frugano x trovare qualcosa… ma gli italiani sono carne da macello? Ma basta con questi clandestini, pensate ai cristiani che i musulmani stanno trucidando ogni giorno,ai bambini che squartano da vivi….i clandestini sono illegali e fuori legge

Elisa Triglia

Elisa Triglia Signore guarisci la tua Chiesa, non vedi che e’ tutta in rovina?

Rosanna Rivas

Rosanna Rivas Ci sono coperte per i Cristiani bruciati vivi nella Chiese

