E’ scomparso Mario Lovergine

Il ricordo di STEFANO FABBRI

Mario Lovergine è stato Ceramista, scenografo, illustratore, designer.

Dal 1969 al 1972 soggiorna a New York dove si occupa di graphic design, illustrazione e comunicazione. Tra Londra, Monaco e Parigi, sviluppa interesse per i linguaggi figurativi.

Dal 1984 lavora e sperimenta nel campo della grafica e della multimedialità con l’immagine elettronica.

Progetta comunicazione con sistemi interattivi.

Sviluppa come ricerca artistica un linguaggio ideografico ispirato alla scrittura orientale, riscoprendo il valore manuale del “fare”.

Oggi compone libri d’artista.

Espone sia come graphic designer sia come artista in Italia e all’estero.

Insegna composizione e progettazione della comunicazione all’ISIA di Firenze.

