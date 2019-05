De Blasi (M5S): Firenze non ha bisogno del Tunnel Tav

Il candidato M5S: opera che metterebbe a rischio molti palazzi. PD: atteggiamento grave

“Firenze non ha bisogno di questa infrastruttura che metterebbe a rischio la stabilità di molti palazzi. Anche perché ricordiamo che l’idea di attraversare il sottosuolo di Firenze per la creazione di una metropolitana fu scartata a suo tempo a favore della tramvia di superficie. È doveroso domandarsi: a chi servirebbe? Non certo per decongestionare Santa Maria Novella visto che in città esistono diverse stazioni già utilizzate per l’alta velocità”. Lo ha detto, in una nota, il candidato sindaco del Movimento 5 Stelle Roberto De Blasi, a : seguito delle affermazione odierne rilasciate dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede a

proposito della situazione del nodo Tav di Firenze e del progetto della stazione Foster.

Il candidato, prosegue la nota, se fosse confermata la decisione di non fare la Foster, si dice disponibile a valutare un progetto di riconversione che possa essere utile a tutta la

città.

Riguardo al tema dei pendolari e del loro rapporto con il tav,, De Blasi ha precisato: “Sono d’accordo con il ministro che servano investimenti sui treni e non è certo una nuova stazione che li potrebbe aiutare. Del resto il sindaco Nardella è consapevole che anche all’interno del suo partito tanti sono stati i contrasti e i pareri sfavorevoli all’opera”.

“Il Governo del falso cambiamento oggi dice no al nodo Tav di Firenze: perché? Tutto questo è grave ed estremamente dannoso. L’ennesimo comportamento irresponsabile dell’Esecutivo giallo-verde. Presenteremo nelle prossime ore due interrogazioni, una alla Camera e una al Senato” qeusta la replica del deputato del Pd Luca Lotti

e la senatrice del Pd Caterina Biti.

“Il completamento dell’Alta velocità a Firenze è fondamentale e non rinviabile – proseguono i due parlamentari fiorentini in una nota -. Presenteremo le nostre interrogazioni per chiedere al Governo le ragioni del loro ‘no’ al nodo Tav fiorentino: perché lasciare a metà un’opera già rivista, che invece va conclusa in breve tempo e che decongestionerebbe il traffico su rotaia in superficie?”. Gli esponenti Pd chiedono di sapere “perché il Governo ritiene inutile proprio la Tav di Firenze? Finora il Governo non è stato in grado di dirlo e non ha dato nessuna certezza ai fiorentini sul futuro del cantiere, nascondendosi dietro la propria propaganda contro lo sviluppo”.