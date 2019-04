Contraffazione su litorale pisano: scoperto deposito

Blitz della polizia municipale di Pisa all’alba di stamani sul litorale dove è stato individuato un deposito di materiale contraffatto, in cui erano custoditi circa 120 paia di scarpe, oltre a 20 giubbotti e 20 felpe, tutti prodotti interamente contraffatti.

A renderlo noto il Comune di Pisa, precisando che nella stessa operazione in un altro fondo è stata scoperta un’abitazione improvvisata, dove dormivano 3 persone. Il blitz è scattato a seguito di una prolungata attività di osservazione avviata nei giorni scorsi con l’intento di colpire la catena di rifornimento dei venditori abusivi che affollano la piazza centrale della frazione balneare di Tirrenia.

“E’ un intervento ha spiegato l’assessore alla sicurezza, Giovanna Bonanno – con il quale intendiamo sradicare definitivamente il fenomeno del commercio abusivo, colpendolo alla base. Siamo andati a individuare e colpire gli anelli iniziali della catena criminale legata a questa attività illegale, proseguendo di pari passo con le quotidiane attività di sequestri, sia nel centro cittadino che sul litorale per contrastare lo smercio abusivo al dettaglio”.

I vigili urbani hanno agito su mandato di perquisizione ottenuto dalla Procura della Repubblica e hanno controllato numerosi fondi nella zona intorno alla piazza, fino individuare il deposito clandestino e l’abitazione improvvisata, dentro la quale è stato trovato uno straniero sul quale sono in corso accertamenti per vagliare la regolarità della sua posizione in Italia. Il materiale presente nel magazzino è stato posto sotto sequestro penale per reato di contraffazione.