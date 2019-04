Donna rapinata con coltello alla gola, un arresto a Firenze

Un 50enne è stato arrestato dai carabinieri, in esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere, con l’accusa di essere l’autore di una rapina messa a segno il 20 marzo scorso in via della Loggetta a Firenze, nei confronti di una donna.

In base alle indagini dei carabinieri di Firenze, l’uomo, Simone Cenni, avrebbe sorpreso la vittima alle spalle mentre stava facendo scendere la figlia dall’auto, l’avrebbe immobilizzata e poi le avrebbe puntato un coltello al collo, facendosi consegnare il denaro che aveva nel portafoglio, circa 40 euro.

I carabinieri, coordinati dal pm Paolo Barlucchi, sono arrivati all’uomo, già noto alle forze dell’ordine e con problemi di tossicodipendenza, anche grazie alla testimonianza del fratello, che ha raccontato di come il 50enne gli avesse confidato di aver messo a segno alcune rapine, tra cui quella in via della Loggetta a Firenze.