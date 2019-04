Lanciò ordigno contro agenzia entrate: condannato

La corte di appello di Firenze ha condannato a un anno di reclusione, pena sospesa, Francesco Mannucci, l’antagonista fiorentino accusato di aver lanciato un ordigno contro la sede dell’Agenzia delle Entrate, in via Santa Caterina d’Alessandria a Firenze, il primo maggio del 2009.

Per l’episodio contro la sede dell’Agenzia delle Entrate, Mannucci era stato assolto in primo grado. In base alle indagini, coordinate dalla pm Angela Pietroiusti, l’antagonista sarebbe stato incastrato dal racconto di un testimone e dalle immagini riprese dalle telecamere di un istituto finanziario della zona.