Eugenio Giani, presidente della Regione Toscana candidato a un secondo mandato, nel corso di una iniziativa a Firenze ha presentato il suo pacchetto ‘sicurezza’

“La Regione non ha delle vere e proprie competenze dirette”, ma “proprio per questo nella prossima legislatura ho intenzione di arrivare a quel piano di interventi sulla sicurezza e legalità che indico in sette interventi di concreta realizzazione” ha detto Giani.

“Questi sette interventi stanno, innanzitutto, nella costituzione di una polizia regionale che serva a intervenire direttamente come Regione laddove io firmo delle ordinanze e queste devono essere attuate. Secondo punto che mi preme evidenziare, la polizia locale urbana si forma attraverso una scuola interregionale: io nella prossima legislatura vorrei che invece ci fosse una scuola regionale, perché con questo creiamo più omogeneità, più uniformità, più impostazioni simili e quindi l’obiettivo vuole essere la creazione della scuola di polizia regionale” ha proseguito Giani.

Fra gli altri elementi elencati da Giani, bandi con cui la Regione aiuta ad acquistare telecamere “non solo i Comuni – ha detto -, ma anche aziende e operatori di interesse generale che hanno bisogno di telecamere ai fini della sicurezza”, ma anche un bando per finanziare progetti speciali di enti locali, un osservatorio statistico dell’Irpet sull’andamento delle misure di deterrenza, un osservatorio sulla verifica dell’applicazione della legge regionale 11/2020 che prospetta misure da parte dei Comuni per tutelare il decoro, e un ‘patto per la legalità’ per l’utilizzo fino in fondo dei beni sequestrati alla mafia, attraverso la stipula di protocolli d’intesa con le forze dell’ordine