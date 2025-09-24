www.controradio.it Regionali, per i sondaggi Giani ha già stravinto (con qualche sorpresa) Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:40 Share Share Link Embed

In vista delle prossime elezioni regionali del 12 e 13 ottobre, si susseguono i sondaggi che sembrano confermare una tendenza. Il centro sinistra vincerebbe staccando il centro destra di quasi una ventina di punti. Con una mobilità di voto tutta interna alle coalizioni.

I sondaggi, come è noto, forniscono una tendenza possibile e vanno presi con le molle. E così i sondaggi pubblicati in questi giorni per anticipare le elezioni regionali di ottobre parlano. E ci raccontano di un campo largo che supera il 57% a fronte della coalizione di centro destra fermo al suo tradizionale 40%. Qui, la differenza tra i candidati proposti alle ultime tornate elettorali, continua a spostare pochi voti. Ma andiamo a vedere nel dettaglio. Ottima la tendenza del Pd, dato al 35%. E molto interessanti anche i risultati di Alleanza Verdi Sinistra da una parte e della lista Casa Riformista entrambe all’8%. Il Movimento 5 stelle continua invece la sua discesa attestandosi tra il 5 e il 6%. Per quello che riguarda il centro destra invece destano interesse i possibili risultati di Fratelli d’Italia, partito della Presidente del Consiglio, che in Toscana frenerebbe la sua ascesa, attestandosi tra il 20 e il 23, lontano dunque da quel 27 delle passate europee. Al contrario riprende quota Forza Italia sfiorando – sempre secondo i sondaggi – il 10%, finendo così per doppiare la Lega. Già, la Lega, evidentemente la cura Vannacci, responsabile della campagna elettorale in Toscana, non sta funzionando. Basti solo pensare che la Lega, che può sperare in un misero 6% alle passate elezioni regionali aveva sfiorato il 22%. Sarebbe un tracollo inappellabile, sempre secondo il sondaggio Egm-Toscana Tv. Infine amara sorpresa per Toscana Rossa, la coalizione Rifondazione, Potere al popolo e Possibile che sostiene la candidatura di Antonella Bundu, data tra l’1,5 e il 2%. Al voto, quello vero, mancano diciotto giorni.