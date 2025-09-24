www.controradio.it Il tunnel si avvicina. Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:13:37 Share Share Link Embed

Via alle prime indagini tra San Niccolò e la Zecca. Per la ’rifunzionalizzazione della galleria’ il Comune stanzia 10mila euro. Rilievi topografici e studi morfologici a 5 metri sotto il livello del fiume. In diretta da San Niccolò, Firenze, torniamo a parlare del tunnel che dovrebbe favorire l’accesso dei flussi turistici in Oltrarno. In diretta Raffaele Palumbo con SARA NOCENTINI già assessora regionale, del Circolo Arci della Casa del Popolo di San Niccolò, TOMMASO PUCCI ideatore e fondatore di Toscana SUP, un’associazione sportiva nata nel 2012 che promuove la pratica del Stand Up Paddle e FRANCESCA LUPO, di Sinistra Progetto Comune, Consigliera del Quartiere 1 di Firenze.