MET per un teatro pubblico

Venerdì 26, sabato 27 e domenica 28 Settembre il Teatro Metastasio di Prato organizza con il patrocinio della Regione Toscana la manifestazione PER UN TEATRO PUBBLICO? dialoghi, critiche e confronti sul Sistema Teatrale Toscano, tre giorni di incontri su come oggi in Italia il servizio pubblico (Sanità, Istruzione, Cultura) venga messo in discussione.

Spettatrici e spettatori, lavoratrici e lavoratori dello spettacolo dal vivo, operatrici e operatori, giornaliste e giornalisti, rappresentanti politici, studiose e studiosi della Toscana prenderanno parola sulla situazione della Sanità Pubblica e della Pubblica Istruzione, a testimoniare come in Italia sia in atto da anni un processo di smantellamento del Servizio Pubblico che comporta una grave limitazione di alcuni diritti fondamentali dei cittadini e delle cittadine, garantiti dalla nostra Costituzione.

Massimiliano Civica il direttore