Direzione Gaza. A bordo della Sumud Flotilla

Niccolò Celesti, fotoreporter fiorentino è imbarcato come membro dell’equipaggio di una barca diretta a Gaza, oltre che come fotografo per documentare quello che accadrà anche per dare una mano nella traversata.



Da freelance collabora con testate come Repubblica, Corriere e Panorama. Ha lavorato in India, Africa e Sudamerica, e negli ultimi anni ha coperto la Guerra in Ucraina raccontando la battaglia di Kiev con reportage per La7.



Nell’intervista realizzata da Andrea Torrigiani per Tif e Controradio ci racconta i giorni di viaggio, gli obiettivi, lo stato psicologico e fisico di chi sta partecipando alla missione umanitaria, l’organizzazione della navigazione, dandoci uno spaccato ravvicinato di quello che sta accadendo in mare aperto verso Gaza in aiuto della popolazione palestinese.

Partiti il 19 mattina, al momento dell’intervista realizzata meno di 24 ore fa si trovavano a 650 miglia nautiche dalla costa di Gaza facendone 100 al giorno di media.



https://globalsumudflotilla. org/tracker/#help