www.controradio.it 🎧 Da 12 giugno Firenze Rocks con Guns N' Roses, Korn e Green day Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:26 Share Share Link Embed

Partirà il 12 giugno prossimo con il concerto dei Guns N’ Roses l’edizione 2025 di Firenze Rocks, il festival che dal 2017 si svolge nel capoluogo toscano alla Visarno Arena, all’interno del parco delle Cascine, dove quest’anno sono attesi 110mila spettatori.

Il giorno successivo Firenze Rocks vedrà come headline i Korn e infine, dopo un giorno di pausa, il 15 giugno toccherà ai Green Day chiudere la manifestazione. Ogni giornata sarà arricchita da numerose band che a partire dalle 16 di ogni data suoneranno in attesa dell’esibizione dei veri e propri protagonisti. Anche in questa edizione sarà presente ‘l’area village’, uno spazio di oltre 6000 mq dove il pubblico potrà trovare zone relax, punti ristoro e un’area ‘kids’, lontana dal palco e riservata ai più piccoli.

Come gli scorsi anni, Firenze Rock adotterà misure ecosostenibili per prevenire gli sprechi di acqua, plastica cibo ed energia, sensibilizzando il pubblico su un comportamento responsabile in materia ‘green’ e favorendo l’utilizzo di mezzi pubblici, come la tramvia, e il noleggio bici. Per la prima volta saranno coinvolti anche gli esercizi commerciali storici che praticheranno uno sconto nei propri negozi ai tutti i possessori del biglietto del concerto.

”Quest’anno assisteranno a Firenze Rocks 110.000 spettatori, ai quali vanno aggiunti quelli che parteciperanno ai concerti di Vasco Rossi (5 e 6 giugno) e dei Pinguini Tattici Nucleari (25 Giugno) che non fanno parte del festival – ha spiegato Alessandro Bellucci di Le nozze di Figaro che organizza insieme al Live Nation la manifestazione -.

Uno studio realizzato in collaborazione con la Camera di commercio di Firenze ha evidenziato che il 7% delle persone che hanno partecipato a Firenze Rocks negli anni scorsi, hanno visitato un museo della città e questi numeri raccontano come una città d’arte e un festival di musica popolare contemporanea possano essere un connubio vincente”.

”L’indotto che le precedenti edizioni hanno prodotto nella regione è stato di 40 milioni di euro, 33 dei quali nel capoluogo toscano”, ha dichiarato il presidente della Camera di commercio Massimo Manetti, mentre l’assessore alla cultura del Comune di Firenze Giovanni Bettarini ha evidenziato come ”molte persone non vengano solo per assistere ai concerti, ma per trattenersi alcuni giorni e vivere la città”. Per l’occasione sono già state annunciate le date dell’edizione 2026 che si svolgerà dall’11 al 14 giugno, sempre alla Visarno Arena.

NELL’AUDIO Alessandro Bellucci, Le Nozze di Figaro/Firenze Rocks