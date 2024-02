I Deus si aggiungono al cast di Firenze Rocks!

Firenze Rocks annuncia un nuovo grande nome che si aggiunge alla line up dell’edizione 2024. Dal Belgio i dEUS che saliranno sul palco della Visarno Arena sabato 15 giugno prima dei Tool, headliner della giornata.

La band belga dei dEUS fa il suo ritorno in Italia dopo il memorabile concerto del 2023 a Milano. Il loro più recente album “How To Replace It”, pubblicato il 17 febbraio 2023, ha segnato un trionfale ritorno discografico per questa storica rock band. Ora, nell’estate del 2024, i dEUS si preparano a portare sul palco di Firenze Rocks uno spettacolo eclettico e inconfondibile, promettendo un’esperienza indimenticabile per i fan italiani della loro musica.

Alla sesta edizione, Firenze Rocks porterà sul palco giovedì 13 giugno gli Avenged Sevenfold. Un ritorno molto atteso in Italia per la band heavy metal californiana.

Sabato 15 giugno, invece, gli headliner saranno i Tool, che hanno scelto di fare ritorno a Firenze Rocks dopo cinque anni di assenza dal nostro paese, promettendo di regalare ai fan un’esperienza straordinaria e memorabile.

I biglietti per le giornate di sabato 17 giugno e domenica 18 giugno sono disponibili su www.firenzerocks.it/tickets e in tutti i punti vendita autorizzati. Le biglietterie ufficiali di Firenze Rocks sono Ticketmaster Italia, Ticketone e Vivaticket.