Un ciclo di incontri di cultura cinematografica in Mediateca Toscana. Ospiti Barbara Enrichi, Gianna Giachetti e Emanuela Mascherini. Dal 26 febbraio al 18 marzo 2024. Con ingresso libero. Focus sul Cinema delle Donne, con “CinemA. Le registe, le attrici, le sceneggiatrici”.

Al via in Mediateca Toscana, la biblioteca multimediale specializzata su cinema, audiovisivo e media, di Fondazione Sistema Toscana (via San Gallo 25 Firenze) un nuovo ciclo di appuntamenti di cultura cinematografica aperti al pubblico: da lunedì 26 febbraio a lunedì 18 marzo, focus sul Cinema delle Donne, con CinemA. Le registe, le attrici, le sceneggiatrici. In programma lezioni, presentazioni di libri e talk che raccontano il contributo delle cineaste nella cinematografia di ieri e di oggi.

PROGRAMMA:

– Lunedì 26 febbraio, ore 16.30, Il NOIR è donna, viaggio nei film di questo particolare genere cinematografico, che vede protagoniste le registe e le sceneggiatrici, con l’incontro-lezione a cura di Leandro Giribaldi che inquadrerà il tema nell’ambito della storia del cinema e del suo libro Un’ombra è soltanto un’ombra (edizione Campi Magnetici, 2021). A seguire, proiezione del cortometraggio Suspense, di Lois Weber e Phillips Smalley (1913), uno dei primi film noir firmati da una regista.

– Lunedì 11 marzo, ore 16.30, focus sul cinema di Emanuela Mascherini, attrice e regista: dal libro Glass ceiling. Oltre il soffitto di vetro, fino al recente festival CineAtelier e il dietro le quinte di Alba Blu, cortometraggio sul tema del contrasto alla violenza sulle donne. Saranno proiettati tre suoi corti sul tema “Identità femminili nel racconto per immagini”: Nerofuori, Offline e Come la prima volta. Alla presenza di Emanuela Mascherini, introduce il critico Gabriele Rizza.

– Giovedì 14 marzo, ore 16.30, Le conoscevo bene. Storie di Donne che fanno il Cinema, presentazione del libro di Elisabetta Vagaggini, (Edizioni La Vela), alla presenza dell’autrice e dell’attrice premio David di Donatello e regista, Barbara Enrichi. Modera il critico Stefano Socci.

– Lunedì 18 marzo, ore 16.30, Gianna Giachetti attrice, presentazione del libro di Enrico Zoi (edizioni Sarnus) alla presenza della nota attrice toscana, che racconterà il suo percorso artistico, tra teatro e cinema. Intervengono l’autore e Gianna Giachetti, accompagnati dalle letture dal vivo dell’attore Gianluca Truppa.

L’ingresso libero, fino ad esaurimento posti. Info: www.mediatecatoscana.it

Consigliata la prenotazione scrivendo a [email protected]