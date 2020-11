Covid: Uil, 5 lavoratori contagiati al Cup di Aulla

Sindacato chiede nuove misure di sicurezza

“Al Cup di Aulla (Massa Carrara) su sette lavoratori sono ben cinque i contagiati dal Covid, a causa dell’insufficienza dei dispositivi di protezione individuale e della mancanza totale di controlli all’accesso della struttura”.

A rendere noto il caso dello sportello prenotazioni dell’Usl Toscana Nord Ovest ad Aulla è il referente della Uiltrasporti, Angelo Lieti. “La diffusione del virus in quegli spazi – ha precisato – è facilitata in caso di contatto con un positivo; il plexiglass allo sportello è troppo basso e sta diventando inutile perché le persone, per paura di sedersi dove poco prima è stato un altro utente, restano in piedi e a quel punto il respiro passa agevolmente oltre la barriera. Allo sportello inoltre arriva chiunque senza nessun controllo all’ingresso e c’è interferenza fra i lavoratori Asl e quelli del Cup”. La Uiltrasporti chiede nuove misure di sicurezza e garanzie per i lavoratori del Cup attraverso “nuove mascherine, accessi contingentati e su appuntamento, e tute di protezione”