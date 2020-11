Covid: Giani, in Toscana tracciamento positivi al 95%

Governatore, ‘grazie a tutti gli operatori sanitari’

“Il tracciamento dei positivi in Toscana è arrivato al 95%”. Lo ha annunciato, sul proprio profilo facebook, il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani. “Grazie a tutti gli operatori sanitari, molti giovanissimi, che in appena due settimane ci hanno permesso di raddoppiare la capacità di ricerca dei contatti dei casi positivi con l’attivazione delle Centrali di Carrara, Arezzo e Firenze – ha continuato il governatore -. Avanti così per arrivare al 100% in pochi giorni”.