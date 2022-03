Covid e Ucraina: un corso gratuito per aiutare le mamme a superare il carico emotivo delle emergenze Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:32 Share Share Link Embed

Covid e guerra in Ucraina – Me First lancia un corso per imparare a gestire il carico emotivo in situazioni emergenziali. L’evento formativo è gratuito per tutte le mamme, categoria preziosa per la società e alla quale Me First dedica il suo progetto.

Il percorso di self coaching, intitolato “Reset and Play”, si sviluppa in dieci lezioni video e dieci video esercitazioni, incentrate sulla gestione del post emergenza. In aggiunta è disponibile sempre gratuitamente anche un workbook scaricabile.

Dopo due anni di emergenza psicologica data dal virus e dalle misure del suo contenimento la nostra società si trova ad aggiungere un altro stress psicologico: la guerra. Obiettivo dell’iniziativa, dunque, è aiutare le mamme a riconoscere gli effetti psico-fisici e sociali di un’emergenza, ma anche supportarle nel recupero dell’equilibrio perso. Nello specifico, il corso punta a prevenire la sindrome da burnout (stato di esaurimento sul piano emotivo, fisico e mentale) e a porre l’accento su quanto non va trascurato.

«Le mamme sono una delle categorie sociali sulle quali più ha impattato la pandemia: carichi di cura domestica aumentati, scuole chiuse, Dad, smartworking ma anche la mancanza di occasioni per distrarsi in una situazione di caregiving costante. Oggi, dopo questi ultimi anni difficili, sono tante le mamme che hanno scelto di aprire le porte delle loro case ad altre mamme e famiglie ucraine – dice Cristina Di Loreto, psicologa, psicoterapeuta, mamma e fondatrice di Me First (AUDIO) –. Serve dunque un doppio supporto: da un lato per gestire la propria complessa situazione, dall’altro per accogliere a casa propria, nel modo più giusto, una popolazione ferita emotivamente. Occorre un supporto psicologico, oltre a quello che viene offerto dalle istituzioni e anche noi vogliamo fare la nostra parte, sostenendole con la gratuità del percorso che ho creato per gestire lo stress postpandemico. Abbiamo anche alcuni pacchetti gratuiti di sostegno per le mamme di origine ucraina, sia in lingua italiana che inglese».

Ecco il link per accedere al corso: https://mefirstacademy.com/reset-and-play/