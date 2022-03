🎧 Fortezza da Basso, 5 giorni di restringimenti al traffico per cantieri tramvia Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:04 Share Share Link Embed

Firenze da lunedì 21 marzo, e per i prossimi 5 giorni, è stato allestito il cantiere, alla Fortezza da Basso, viale Strozzi angolo viale Lavagnini, per la realizzazione dei sottoservizi per la variante centro storico della tramvia. Il cantiere comporterà restringimenti in entrambe le direzioni e si prevedono quindi importanti rallentamenti dei flussi del traffico.

“Come abbiamo preannunciato abbiamo 5 giorni di lavori che prevedono dei restringimenti fra l’intersezione fra Strozzi e Lavagnini in entrambe le direzioni, – ha spiegato l’assessore Giorgetti – perché ci sono dei lavori legati ai sottoservizi, proprio dove la linea tranviaria riparte e si innesta sulla linea che oggi abbiamo lì alla Fortezza da Basso, dove c’è questa diramazione all’altezza dell’attraversamento pedonale di Lavagnini, quindi abbiamo dei restringimenti: una corsia sola per chi arriva da Rosselli a Strozzi per andare nel sottopasso; e invece per andare verso Libertà si restringono a due corsie prima dell’attraversamento pedonale sul Lavagnini, poi dopo si riallargano aa quattro corsie senza particolari problemi, e chi viene da Libertà verso Strozzi si ritrova un restringimento fino a due corsie”.

“Quindi una è una settimana in cui bisogna porre attenzione, e anche chi esce dal centro, chi esce per esempio da Ridolfi, non può entrare nel sottopasso su Strozzi ma deve proseguire su Lavagnini e Leone decimo e poi riprendere Milton e andare verso Statuto e il ponte sul Mugnone. Quindi occorre fare attenzione a questa circolazione, questi restringimenti creeranno senz’altro dei rallentamenti per questo abbiamo attenzionato i cittadini è composta anche delle viabilità alternative”.

In podcast, l’assessore al traffico del Comune di Firenze, Stefano Giorgetti, ai microfoni di Controradio.