Covid-19: “Fase due virus iniziata da settimane”

Marcello Tavio presidente della Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit):”da settimane i posti in terapia intensiva che si sono ridotti e molti reparti legati al Covid che sono stati chiusi”.

Per il virus “la fase 2 è iniziata da qualche settimana. Per la fase 2 di risposta all’epidemia per quanto riguarda l’essere umano non abbiamo ancora cambiato le regole di ingaggio. Questa fase 2 non dipende da noi ma dalla politica. Noi medici abbiamo già registrato la fase 2 del contagio, con i posti in terapia intensiva che si sono ridotti e molti reparti legati al Covid che sono stati chiusi”.

Lo ha detto all’ANSA il presidente della Società italiana malattie infettive e tropicali (Simit), Marcello Tavio. “I medici – ha sottolineato – chiedono che si conservino le buone abitudini, dall’igiene delle mani al distanziamento, alla mascherina”. Tavio ha ricordato poi che “dobbiamo essere pronti a convivere con questa problematica per diversi mesi, finché non

sia disponibile un vaccino, non solo efficace ma anche sicuro e in grado di una copertura globale, o una cura eradicante”. Ciò, sottolinea Tavio, non significa “restare sempre in assetto di guerra ma essere pronti a riarmarci, con la formula attenti e

flessibili”.