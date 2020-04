Coronavirus: Css, test sierologico non darà patente immunità

Così il presidente del Css, Franco Locatelli, alla trasmissione ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata su Rai3

Il test sierologico “servirà per definire bene quella che è stata la diffusione epidemica del virus nelle varie regioni del Paese, nelle differenti fasce di età e anche tenendo conto di profili lavorativi, ma non darà una patente di immunità, questo deve essere detto in maniera molto chiara e tanti studi ancora devono essere fatti per meglio definire più

compiutamente e caratterizzare la risposta immunitaria al virus”. Così il presidente del Css, Franco Locatelli, alla trasmissione ‘Mezz’ora in più’ di Lucia Annunziata su Rai3.