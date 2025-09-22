Corteo per Gaza a Campi Bisenzio, sassi contro la Leonardo

È durato circa un’ ora l”assedio’ alla sede dell’azienda produttrice di armi impiegate da Israele Leonardo s.p.a di Campi Bisenzio, da parte di alcune centinaia di manifestanti che hanno divelto un tratto di recinzione. La rete elettrica dietro ha impedito gli accessi, i manifestanti hanno quindi lanciato oggetti contro la polizia schierata all’interno.

É durato circa un’ ora l”assedio’ alla sede Leonardo di Campi Bisenzio da parte di alcune centinaia di manifestanti che hanno divelto un tratto di recinzione, ma la rete elettrica dietro ha impedito accessi, e poi lanciato oggetti contro la polizia schierata all’interno. Nel frattempo il grosso del corteo é ripartito e alla fine i manifestanti della Leonardo hanno lasciato l’ area e si sono ricongiunti agli altri. La manifestazione prosegue verso la zona di Capalle, dove c’è lo stabilimento ex Gkn e il centro commerciale I Gigli. Il termine della manifestazione è previsto a Calenzano, non distante da dove é partito stamani.Proseguono intanto i disagi per la circolazione locale. Proprio a Calenzano è stata riaperta l’uscita del’A1, da entrambe le provenienze, Firenze e Bologna, precedentemente chiusa per la manifestazione per Gaza. Lo rende noto Autostrade