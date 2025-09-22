Firenze: fermata bus turistici su viale Ariosto sarà eliminata

Lo ha dichiarato l’assessore al traffico del comune di Firenze Andrea Giorgio rispondendo ad una domanda di attualità di Lorenzo Masi (M5s)

“La fermata di carico e scarico” dei bus turistici “su viale Ariosto verrà eliminata perché evidentemente in quel contesto produce un sovraccarico di traffico, alcuni blocchi rispetto agli autobus di linea e un impatto non banale sulle attività lì intorno. Stiamo facendo molti controlli. Vogliamo disincentivare i furbetti del carico e scarico: introdurremo una misura per cui dopo un tot di sanzioni non sarà più possibile comprare, per un periodo, il ticket di ingresso in città”. Lo ha detto l’assessore alla mobilità del Comune di Firenze Andrea Giorgio, rispondendo ad una domanda di attualità di Lorenzo Masi (M5s).

All’inizio di giugno scorso, l’amministrazione comunale aveva rivoluzionato la sosta dei bus, allontanandoli da Lungarno Pecori Giraldi, anche in concomitanza con i cantieri della Tramvia. Da luglio il punto di “carico e scarico” dei turisti in arrivo a Firenze è in piazzale Vittorio Veneto, a pochi metri dall’inizio del parco delle Cascine. Diversa, invece, l’area dedicata al parcheggio che si troverà su viale Piombino, vicino a viale Etruria. Gli autisti dei pullman potranno raggiungere l’area sosta grazie a percorsi indicati dalla stessa amministrazione.

“La nostra intenzione è fare in modo che le Cascine siano sempre più vissute –aveva spiegato la sindaca di Firenze Sara Funaro – Nell’area poi c’è il presidio fisso della polizia municipale per cui possiamo controllare che i pullman si fermino soltanto e non sostino”.

Da parte loro le guide turistiche rispediscono le accuse al mittente: “il punto di viale Ariosto è fondamentale e c’è sempre stato, solo che prima, essendoci anche Pecori Giraldi era meno utilizzato: ci sono due stalli regolari, ma sono sempre occupati da auto parcheggiate irregolarmente. Sono gli stessi fiorentini che parcheggiano indebitamente lì che poi si lamentano se i bus devono accostare in doppia fila. L’errore dell’amministrazione è stato togliere l’hub nella parte Est”.