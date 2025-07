www.controradio.it Firenze, la città messa alla prova. Tra lavori, bus turistici, traffico ed emergenza afa Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 10 seconds 00:00 / 00:01:29 Share Share Link Embed

Dall’inizio di luglio a Firenze è entrato in vigore lo scudo verde che ferma le auto inquinanti all’ingresso della città. Mentre i bus turistici sono stati spostati alla Cascine e la città è scossa da micro e macro cantieri che ne stanno stravolgendo la viabilità.

Luglio è iniziato e subito sono partiti a Firenze una serie di provvedimenti annunciati da tempo. Prima di tutto adesso lo scudo verde è operativo e il 10% del parco auto circolante, quello più vecchio e inquinante, è a rischio multe. Poi, la questione pullman turistici. Non fermano più in lungarno Pecori Giraldi, bensì in piazza Vittorio Veneto, ovvero alle Cascine. Proteste delle guide, che lamentano di dover camminare di più per arrivare in centro, ma l’esperimento sembra funzionare. Il problema è che nessuno di questi provvedimenti resta isolato, ma al contrario rischia di diventare un tassello di una più generale tempesta perfetta. Il tutto va infatti ad incrociare molti lavori in corso. Lavori di Publiacqua, lavori attesi da tempo come in via Bolognese, micro lavori sui viali, con all’incrocio di Lungarno del Tempio, e in pieno centro storico con in Lungarno delle Grazie. E poi i lavori della tranvia ed altre manutenzioni che hanno atteso la fine delle scuole per essere messe a cantiere. Inoltre il caldo e l’afa, sopra ogni media stagionale, invogliano le persone a stare in macchina con l’aria condizionata. Per non parlare degli incidenti, come accaduto sulla A11, che rischiano di far saltare il sistema viario cittadino. Le zone del Ponte all’Indiano, piazza Pier Vettori, Porta Romana, Isolotto, Porta a Prato sono diventate particolarmente critiche proprio in queste ore, dove è diventato più difficile vedere ciclisti o scooteristi. La sfida come sempre riguarda la capacità di concludere in tempi rapidi una serie di lavori che formano dei veri e propri imbuti, facendo impazzire il traffico. Con ricadute anche in zone periferiche della città.