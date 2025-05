Scudo Verde, rinviata al 1° luglio l’attivazione delle multe

Si ricorda che il provvedimento, che non prevede nessun pedaggio né nuovi divieti e che sarà in vigore h24 tutti i giorni dell’anno, controllerà i veicoli che già ad oggi non possono circolare in città, in quanto mezzi inquinanti (sono infatti confermati i divieti ambientali già vigenti da molto tempo nel centro abitato) e il pagamento dei ticket di ingresso da parte dei bus turistici.

Da domani saranno collocati i cartelli di avviso sulla proroga del pre-esercizio sui dispositivi collocati sui confini della Ztl ambientale.