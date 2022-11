Corte dei Conti: 3,7 milioni di disavanzo del Comune di Prato

Errori nel bilancio per tre anni, questo quanto la Corte dei Conti contesta al Comune di Prato.

Infatti, durante un controllo ordinario della Corte dei Conti della Toscana sono state individuate e contestate alcune imprecisioni nei rendiconti degli esercizi 2017, 2018, e 2019 del bilancio del Comune di Prato. A renderlo noto è la stessa Amministrazione comunale pratese, spiegando come la sentenza intervenga sottolineando “la definizione di un disavanzo di amministrazione pari a 18.946.585,88 euro, e non di un avanzo pari a 12.496.835,95 euro accertato con il rendiconto di gestione 2019”.

Il disavanzo emerso al termine del controllo sull’esercizio 2019 è stato qualificato per 3.776.828,73 e come quota residuale dell’extradeficit per 15.169.757,15 euro. È la somma di queste due voci, circa 19 milioni di euro, che gli uffici amministrativi del Comune di Prato si occuperanno di ricollocare nei bilanci nelle prossime settimane. È stata già convocata per lunedì una commissione consiliare bilancio per discutere del tema.

“Si tratta ora di valutare in che modo e forma adeguarsi alle indicazioni fornite con la suddetta pronuncia – sottolinea il Comune in una nota -, tenendo conto che nella contabilità dell’ente sono presenti specifici accantonamenti a cui poter ricorrere”. L’amministrazione pratese dovrà adottare le misure correttive entro 60 giorni dalla comunicazione di avvenuto deposito della pronuncia di accertamento.