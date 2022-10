Sindacati: sciopero Cft a Firenze e Prato

Il 28 ottobre è in programma uno sciopero, indetto dai sindacati, per tutti gli impianti Cft di Firenze e di Prato (escluso appalto aeroporto), con presidio in mattinata davanti al magazzino Unicoop di Scandicci.

i Sindacati, Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti Firenze, hanno spiegano che l’iniziativa è stata indetta dopo la rottura delle trattative con la direzione aziendale alla presenza di Legacoop Toscana.

“Vogliamo delle migliori condizioni economiche per i lavoratori, perché le attuali non sono più accettabili, in una situazione sociale disastrosa, che va ogni giorno aggravandosi”, affermano i sindacati in una nota, chiedendo un bonus carburante pari a 200 euro e un maggiore rispetto dei parametri di sicurezza nei magazzini dove opera la cooperativa in appalto.

Inoltre viene anche richiesto un premio di risultato “inclusivo e per tutti, concordato con i sindacati a livello aziendale generale”, certezza sul piano industriale, sullo sviluppo e il salvataggio della cooperativa della logistica.

“Tra i debiti in essere, quello con i propri lavoratori, che hanno perso anche la quota sociale, è il primo debito da onorare, con retribuzioni adeguate e con interventi che diano risposte certe in termini di salario, sicurezza sul lavoro e futuro. La crisi non possono continuare a pagarla i lavoratori”.