Fdi, dal governo Draghi non sono arrivati fondi per la sanità alla Toscana

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia (Fdi) Diego Petrucci, si è espresso sul mancato arrivo dei fondi alla Regione Toscana per gestire la sanità.

“Il governo Draghi e il ministro Speranza non hanno dato alla Regione Toscana i soldi che dovevano dare per gestire la sanità toscana, si parla di miliardi di euro di residui attivi che mancano e non sono stati trasferiti dall’altro governo, non dal governo Meloni. Ci auguriamo che il nuovo governo riesca a recuperare i danni fatti da quello precedente. E preciso: se quei soldi arriveranno non saranno comunque sufficienti perché la sanità toscana, che già ci costa 8 miliardi di euro, probabilmente avrà un disavanzo nel 2022 che andrà oltre i 300 milioni”.

“Mantenere i servizi fin qui garantiti è possibile ma serve cambiare in maniera strutturale la sanità toscana – ha aggiunto -. Evidentemente non è sufficiente chiedere più soldi, se questi vengono spesi male. Dobbiamo riformare in maniera profonda la sanità toscana. Io penso che la sanità toscana vada commissariata in senso politico: Giani e Bezzini stanno dimostrando di non essere in grado di governare un settore così fondamentale. E sui residui attivi chiediamo a Giani se ha sentito il governo precedente per capire come mai non sono arrivate le risorse”.

“Al Governo Meloni comunicheremo noi di questo problema ma c’è da chiedersi perché questi miliardi di euro non sono arrivati alla Regione – ha aggiunto Francesco Torselli, capogruppo Fdi in Consiglio regionale -, anche perché ogni giorno arrivano richieste dalla Regione al nuovo governo. Bezzini ha chiesto soldi al Governo ancor prima che Meloni ricevesse l’incarico. Giani ha annunciatoche serviranno 300 milioni di euro in più rispetto al budget sanitario, sempre prima dell’avvio del governo”.

Fdi ha annunciato inoltre di aver “presentato una interrogazione in Consiglio regionale per comprendere la mole di queste risorse e perché non siano mai arrivate nelle casse della Regione. E’ importante capire se la Toscana ha sbagliato nel fare le rendicontazioni o se l’errore è del precedente Governo”.

“Al 31 dicembre 2021 – ha precisato Petrucci – la Regione vantava un credito nei confronti del Governo pari a circa 2 miliardi e mezzo di euro (circa 2 miliardi in spese correnti e 500 milioni in conto capitale). Nel corso del 2022 parte di queste risorse sono state date alla Toscana ma non tutte, ed inoltre si sono sommati nuovi crediti. Ipotizziamo che ci siano ancora miliardi di euro che la Regione deve ricevere dal Governo. E’ bene ribadirlo adesso, prima che l’assessore Bezzini e il governatore Giani incolpino i neo-ministri della Salute e delle finanze per la mancanza di risorse”.