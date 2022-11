Treni in ritardo, sindaci della Valdichiana in presidio a Firenze

Treni in ritardo, trasporti ferroviari nel caos e la necessità di dare una risposta alle migliaia di cittadini e pendolari della Valdichiana (e più in generale della parte Sud della Toscana) alle prese con i disagi delle ferrovie. E’ andato in scena stamani il presidio organizzato dai sindaci di Asciano, Chiusi, Montepulciano, Rapolano Terme, Sinalunga, Torrita di Siena, Trequanda e dal presidente dell’Unione dei Comuni Valdichiana Senese per chiedere risposte sui problemi alla viabilità ferroviaria nel Sud della Toscana.

Il vertice si è svolto stamani a Firenze ed è stato definito positivo. Serviva per chiedere un tavolo immediato di confronto sui seguenti punti: miglioramento urgente dei servizi ferroviari sulla linea Siena-Chiusi, con ammodernamento della linea e servizi più efficienti onde evitare il problema dei treni in ritardo; rafforzamento dei collegamenti alta velocità da Chiusi per Roma e Milano, per garantire trasporti moderni e migliori anche nelle aree più interne della provincia di Siena; proposta di una nuova stazione dell’alta velocità nell’area di Montallese, nel comune di Chiusi, e di un nuovo casello autostradale nel comune di Montepulciano.

Al presidio era presente anche il vicepresidente del consiglio regionale della Toscana, Stefano Scaramelli. “L’intervento dell’alta velocità può realizzarsi lungo il percorso dell’autostrada, sarebbe la soluzione migliore che a suo tempo ho già avuto modo di presentare a livello nazionale. Questo presidio dimostra la compattezza della Valdichiana e nello stesso tempo serve a migliorare il collegamento tra Siena e Chiusi. Porterebbe dal capoluogo alla stazione potenziale dell’alta velocità in 30 minuti, mettendo anche Arezzo nelle condizioni di raggiungerlo velocemente. Da parte nostra deve esserci un sostegno chiaro e netto a favore di questa proposta”, ha commentato lo stesso Scaramelli.

Soddisfazione anche dal sindaco di Sinalunga, Edo Zacchei. “Siamo contenti del confronto e dell’esito della discussione. Siamo stati ricevuti ed hanno ascoltato le nostre attenzioni. Abbiamo portato sul tavolo di Trenitalia una situazione di disagio, con una richiesta di ammodernamento della tratta Siena-Chiusi. Abbiamo parlato anche di alta velocità, la presa di posizione dei nostri interlocutori è stata positiva”, ha aggiunto.