Firenze vola al quarto posto nella classifica ItaliaOggi nell’indagine sulla qualità della vita. Nardella, serve lavorare su tema affitti

Firenze, il sindaco del capoluogo toscano Dario Nardella, a margine di un evento, si è espresso in merito al tema degli affitti a proposito dei numeri emersi dalla classifica di ItaliaOggi sulla qualità della vita.

“Da questa classifica emerge un dato che dobbiamo affrontare con grande forza, quello dell’aumento del costo degli immobili. L’aumento del mercato immobiliare mette Firenze dietro alle grandi città come Milano, Roma, Venezia. Questo ci impone uno sforzo ancora maggiore per dare opportunità a lavoratori e studenti di permanenza in città senza dover affrontare affitti troppo cari“. Queste le parole di Nardella che mettono in evidenza l’intenzione di concentrarsi sulla questione dell’aumento degli affitti.

In merito al tema della sicurezza ha precisato: “Va detto che Firenze è piena di turisti. Le denunce dei turisti per eventuali reati si sommano a quelle dei residenti ma la proporzione viene fatta con i residenti. Io non sono particolarmente preoccupato, il nostro impegno sulla sicurezza è centrale”.

Le parole del primo cittadino fiorentino cercano quindi di dare una risposta all’analisi di Abitare Co. secondo cui per le famiglie fiorentine con contratti d’affitto ordinari di lungo periodo (4+4), si prospetta un rinnovo con un potenziale aumento medio del +35,3%: il più alto tra tutte le otto città metropolitane. Sembrerebbe che ciò è anche dovuto ai dati emersi nel Rapporto sulla Qualità della Vita in ItaliaOggi, realizzato da ItaliaOggi con l’Università La Sapienza di Roma, in collaborazione con Cattolica Assicurazioni. Infatti, in questa 24/ma edizione il capoluogo toscano nella passa dal sesto al quarto posto.