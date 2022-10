Coronavirus, 383 nuovi casi. Nessun decesso

Sono 455 i ricoverati in ospedale (4 in meno da ieri), di questi 15 in terapia intensiva (2 in più)

Sono 383 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime ventiquattro ore in Toscana: 106 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 277 con test rapido.

Il numero dei contagiati rilevati nella regione dall’inizio della pandemia sale dunque a 1.469.646. I nuovi casi sono lo 0,03% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,03% (410 persone) e raggiungono quota 1.409.007 (95,9% dei casi totali).

I dati, relativi all’andamento della pandemia, sono quelli accertati oggi sulla base delle richieste della Protezione civile nazionale.

Al momento in Toscana risultano pertanto 49.656 positivi, -0,1% rispetto a ieri. Di questi 455 (4 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale: 15 (2 in più) si trovano in terapia intensiva.

Dall’ultimo bollettino quotidiano di Coronavirus sono stati eseguiti 274 tamponi molecolari e 1.971 tamponi antigenici rapidi: di questi il 17,1% è risultato positivo. Sono invece 450 i soggetti testati, escludendo i tamponi di controllo: l’85,1% di questi è risultato positivo.

L’andamento per provincia

Con gli ultimi casi salgono a 397.651 i positivi dall’inizio dell’emergenza di Coronavirus nei comuni della Città metropolitana di Firenze (58 in più rispetto a ieri), 97.453 in provincia di Prato (34 in più), 115.491 a Pistoia (38 in più), 74.606 a Massa Carrara (28 in più), 158.056 a Lucca (36 in più), 171.039 a Pisa (29 in più), 133.259 a Livorno (36 in più), 133.676 ad Arezzo (32 in più), 105.946 a Siena (35 in più) e 81.751 a Grosseto (43 in più). A questi vanno aggiunti 569 casi di positività notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

In 49.201 sono in isolamento a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (23 in meno rispetto a ieri, meno 0,05%).

I 1.409.007 guariti registrati a oggi lo sono a tutti gli effetti, da un punto di vista virale, certificati con tampone negativo.

I decessi

Oggi non si registrano nuovi decessi.

Restano quindi 10.983 i deceduti dall’inizio dell’epidemia di Covid-19: 3.467 nella Città metropolitana di Firenze, 892 in provincia di Prato, 983 a Pistoia, 696 a Massa Carrara, 1.029 a Lucca, 1.233 a Pisa, 824 a Livorno, 706 ad Arezzo, 589 a Siena, 407 a Grosseto. Vanno aggiunte 157 persone decedute sul suolo toscano ma erano residenti fuori regione.

Tutti i dati sono visibili sul sito dell’Agenzia Regionale di Sanità a questo indirizzo: www.ars.toscana.it/covid19