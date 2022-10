Lavori nuova linea della Tramvia: dal 3 novembre cambia cantiere

Firenze dal 3 novembre cambiamenti in vista per il cantiere della nuova linea della Tramvia, Fortezza-San Marco, in piazza della Libertà.

A seguito di approfondimenti eseguiti dall’impresa nelle ultime settimane, è stato modificato il progetto di realizzazione della nuova fognatura e di conseguenza la modifica del cantiere della nuova linea della Tramvia.

Come si legge in una nota di Palazzo Vecchio “per la presenza di interferenze con altri sotto servizi, è stato deciso di costruire un bypass nella zona interna all’area del Parterre”.

Dal 3 novembre dunque sarà modificato il cantiere della nuova Tramvia con una riduzione dell’area occupata nella piazza lato Parterre e la riapertura di via Madonna della Tosse.

Dalla stessa data sono in programma inoltre i lavori relativi alla segnaletica in piazza della Libertà per il tracciamento di stalli per la sosta. Sono previsti restringimenti tra via Toscanelli e via del Ponte Rosso e tra via Madonna della Tosse e viale Don Minzoni.