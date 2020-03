Coronavirus: 14 nuovi casi tra Grosseto, Arezzo e Siena

Sono in totale 14 i nuovi casi di coronavirus (Covid-19), tra cui una tredicenne, registrati tra le province di Grosseto, Arezzo e Siena da ieri, nell’area territoriale che fa capo all’Azienda sanitaria Toscana sud est.

Nel capoluogo maremmano 5 i positivi al coronavirus: una 63enne residente a Sarteano (Siena) ricoverata all’ospedale di Grosseto e poi tre donne, una 42enne di Grosseto, una 65enne di Follonica e una 41enne di Marina di Grosseto a casa così come un 61enne di Montenero D’Orcia, frazione di Castel del Piano.

A Siena e provincia 4 i positivi: una tredicenne e uomo e una donna di 44 anni, tutti di Chiusi e a casa, contatti stretti di un caso già noto e un 65enne di Monteriggioni, attualmente presso il domicilio in sorveglianza attiva, contatto stretto di un caso già noto.

Cinque i positivi ad Arezzo e provincia: sono un 56enne di Sansepolcro, un 37enne e una 33enne di Loro Ciuffenna, e un 57enne di Arezzo, tutti a casa, contatti stretti casi già noti, e una donna di 92 anni di Arezzo, ora ricoverata a malattie infettive. L’anziana, è stato spiegato, inizialmente era nel reparto di osservazione breve: i sanitari che hanno avuto contatti con lei indossavano comunque le protezioni, motivo per cui è scattata la sanificazione dei locali ma non l’isolamento del personale. In isolamento precauzionale invece la figlia che l’ha assistita anche se era protetta.