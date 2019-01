Copiosa perdita d’acqua, chiusa strada in centro Siena

Siena, strada chiusa nel centro storico della città per una copiosa perdita d’acqua che ha allagato il manto stradale.

Questa mattina i vigili del fuoco del comando cittadini, sono dovuti intervenire in via Mattioli, nelle vicinanze dell’ingresso al polo universitario, e successivamente è stata chiuso il tratto stradale da via di Fontanella al Prato di Sant’Agostino allagato dalla perdita.

Inibita anche l’uscita dei veicoli dal parcheggio ‘Il campo’. Tecnici comunali e tecnici di Acquedotto del Fiora sono accorsi sul posto per accertare le cause della fuoriuscita dell’acqua e risolvere il problema.

Sul posto anche la polizia municipale per gestire il transito dei veicoli.