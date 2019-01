A.Gi.Mus. Firenze. Da domenica 13 gennaio tornano i concerti di “Careggi in Musica”

Domenica 13 gennaio alle ore 10.30 in Aula Magna del Nuovo Ingresso dell’Ospedale di Careggi concerto inaugurale con il duo Duo Trainini – Pontoriero; musiche di F.Schubert, N.Paganini, J.Brahms ingresso libero

A partire da domenica 13 gennaio tornano i concerti di “Careggi in Musica”, stagione concertistica organizzata da A.Gi.Mus. Firenze all’Ospedale di Careggi in collaborazione con Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi. Una stagione, quella 2019, che celebra i vent’anni del progetto, che nel 1999 fu uno dei primi ad occuparsi di musica in ospedale in Italia. Alle ore 10.30, presso l’Aula Magna del Nuovo Ingresso dell’Ospedale di Careggi (Largo Brambilla 3, Padiglione 3, ingresso libero), si esibirà in concerto il duo formato da Roberto Trainini al violoncello e Stella Pontoriero al pianoforte.

Già primo violoncello solista dell’ Opera di Lüneburg, dell’ Orchestra di Stato di Cipro, Nicosia e della prestigiosa SSO Singapore Symphony Orchestra, Trainini vanta numerose esperienze concertistiche a livello internazionale. I due musicisti proporranno “Bockmühl – Le Streghe” op. 8 di N. Paganini, la Sonata op. 38 n. 1 di J.Brahms e la Sonata Arpeggione di F. Schubert. Proprio quest’ultima, ascoltata alcuni anni fa per radio dal violinista Luz Leskowitz, valse a Trainini la chiamata a far parte dei Solisti di Salisburgo. INFO