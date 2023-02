Controradio News ore 7.25 del 3 febbraio 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:58 Share Share Link Embed

Controradio news – Ripristinare un tavolo di lavoro interistituzionale sulle mutilazioni genitali femminili e creare una rete di servizi stabili che metta a sistema le buone pratiche presenti nel territorio toscano. E’ questa la proposta emersa dal convegno ‘Mutilazioni genitali femminili: prevenzione e cura per le donne in Toscana’, organizzato dalla commissione pari opportunità e dalla commissione sanità del Consiglio regionale toscano. L’iniziativa ha fatto dialogare professionisti della sanità toscana e associazioni che si sono occupati della pratica delle mutilazioni genitali femminili che si stima in Toscana riguardi circa 3.200 bambine.

Controradio news – Un 24enne è stato fermato perché sospettato di essere l’autore dell’omicidio del 53enne trovato morto in uno scantinato del centro di Portoferraio all’isola d’Elba (Livorno), utilizzato dalla vittima come riparo per la notte. Da quanto emerso dalle indagini dei carabinieri i due erano amici ed il giovane avrebbe aggredito la vittima con calci e pugni dopo una serata passata insieme al culmine di un litigio per motivi che sono ancora oggetto di indagine.

Controradio news – Passante aggredito ai giardini del Porcinai, in centro ad Arezzo, da un gruppo di giovani composto da quattro o cinque ragazzi che per futili motivi lo avrebbero ferito al volto. Le indagini sono in corso per rintracciare gli aggressori.

Controradio news – Un uomo è morto in un incidente stradale avvenuto ieri sera in A1 a Firenze, nel tratto tra Villa Costanza e l’uscita di Firenze Scandicci, in carreggiata nord. Nello scontro coinvolti due mezzi pesanti e un’auto su cui viaggiava la vittima. Sul posto, insieme ai sanitari, intervenuti anche i vigili del fuoco. In seguito all’incidente, avvenuto intorno alle 22.30, il tratto tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci verso Bologna, è stato chiuso,

Controradio news – Donne, vita, libertà ha risuonato ieri pomeriggio al Centro Ponte a Greve dove i rappresentanti della Comunità iraniana di Firenze hanno realizzato un flash mob per protestare ancora una volta contro le violenze del regime di Teheran. Uno striscione, con le tre parole chiave di questa protesta e una lista di nomi e volti per ricordare quanti ancora sono in carcere dopo le proteste che proseguono da mesi contro il regime islamico in Iran.

Controradio news – “Si susseguono le segnalazioni relative ad avvistamenti di animali selvatici, in particolare cinghiali o lupi, nei pressi dei centri abitati del Mugello e dell’Alto Mugello”. E’ quanto fatto sapere, in una nota, dell’Unione Montana dei Comuni del Mugello nella quale si precisa che: “Le amministrazioni hanno prontamente avvisato la Regione Toscana per segnalare la situazione”. L’unione chiede ai cittadini che si imbattono in tali animali di darne comunicazione al Comune in cui si verifica l’avvistamento utilizzando i canali e i form che le amministrazioni mettono abitualmente a disposizione. L’indirizzo mail a cui scrivere è: [email protected] oppure si può farlo direttamente al numero della chat su WhatsApp 366 6817138.