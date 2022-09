Controradio News ore 7.25 – 9 settembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:53 Share Share Link Embed

Controradio news – “A nome di Firenze, nel ricordo della storica amicizia che lega la famiglia Reale alla nostra città, esprimo il più sentito cordoglio per la dipartita della #ReginaElisabetta II”. Lo scrive il sindaco Dario Nardella su twitter postando anche la foto di quando, nel “nel 1961, la Regina Elisabetta e il Principe Filippo furono accolti a Firenze dal Sindaco Giorgio La Pira in Piazza della Signoria, sotto la Loggia dei Lanzi”. “Una donna straordinaria che ha segnato in modo indelebile la storia del mondo, per sempre nei nostri cuori”. Lo scrive sui social il presidente della Toscana Eugenio Giani.

I lavoratori della ex Gkn di Campi Bisenzio (Firenze), riuniti in assemblea permanente, hanno approvato un documento che lancia l’idea di una alternativa ‘in proprio’ al piano di rilancio dell’imprenditore Francesco Borgomeo con Qf Spa. Gli spazi della fabbrica, secondo il documento, “saranno messi immediatamente a disposizione di ogni realtà pubblica, di ogni competenza solidale che voglia e possa contribuire alla sua ripartenza”. Lunedì speciale Gkn nei nostri studi con i rappresentanti della Rsu.

Controradio news -I Vigili del fuoco del comando di Lucca, distaccamento di Castelnuovo, intervenuti ieri sera nel comune Pieve Fosciana, in zona molto impervia, assieme alle unità del soccorso alpino, per soccorrere un uomo 87 anni che a seguito di una caduta si è infortunato un arto. Il cercatore di funghi è stato sentito chiedere aiuti da altre persone che si trovavano nel bosco, i quali hanno attivato i soccorsi.

Controradio news – Allagamenti per fortuna limitati a Livorno a seguito del maltempo che ha interessato il comune quando una cella temporalesca ha provocato ieri una lunga serie di fulminazioni, poca pioggia in centro città, ma precipitazioni oltre i limiti di sicurezza nelle zone collinari dal Corbolone alla Valle Benedetta a Montenero. E’ quanto riassume il sindaco di Livorno Luca Salvetti. Un vento improvviso a Viareggio (Lucca) ha fatto volare invece ombrelloni da alcuni stabilimenti balneari fino in Passeggiata, nella zona vicina piazza Mazzini. Per mettere in sicurezza la zona intervenuta la polizia municipale.