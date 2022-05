Controradio News ore 7.25 - 5 maggio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:02 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – La sede centrale della scuola secondaria di primo grado Leonardo Da Vinci’, in via Garibaldi a Figline (Firenze), sarà chiusa precauzionalmente a partire da oggi. E’ quanto annunciato, in una nota, dal Comune: nella quale si precisa che il provvedimento si è reso necessario in seguito a delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica che hanno evidenziato alcune potenziali criticità sul comportamento statico dell’edificio”.

Controradio news – Nel primo trimestre del 2022 in Toscana cresce il numero degli arrestati per pedofilia rispetto al 2021: gia’ 10 effettuati rispetto ai 13 del 2021. E’ uno dei dati resi noti dal Compartimento Polizia Postale e delle Comunicazioni per la Toscana in occasione della Giornata nazionale contro la pedofilia e la pedopornografia del 5 maggio. In Toscana il numero di soggetti indagati per reati di pedopornografia e adescamento denunciati all’autorita’ giudiziaria, pari a 95 nel 2021 rispetto ai 70 nel 2020.

Controradio news – La procura di Firenze ha chiuso le indagini su un vice ispettore di polizia penitenziaria accusato di aver fraudolentemente intercettato diverse comunicazioni e conversazioni telefoniche e verbali nelle celle dei detenuti del carcere di San Gimignano (Siena). Nell’inchiesta è indagato anche un commissario capo della penitenziaria, comandante del carcere. Tra le vittime di intercettazioni abusive anche il direttore del penitenziario.

Controradio news – Per la vertenza Gilbarco , lo storico stabilimento di via de’ Cattani a Firenze che occupa 167 dipendenti più alcune decine tra interinali e consulenti, proclamate 4 ore di sciopero oggi per poter permettere ai lavoratori di partecipare al presidio, dalle 9.30 alle 12, di fronte al Palazzo della Regione Toscana in piazza Duomo, in occasione del primo incontro, su convocazione dell’Unità di crisi, tra le organizzazioni sindacali, Rsu e l’azienda.

Controradio news – Per consentire lavori di pavimentazione, per chi percorre la A1 Milano-Napoli e proviene da Roma, sarà chiuso l’allacciamento con la A11 Firenze-Pisa nord, in direzione di Firenze ovest dalle 20:00 di sabato 7 alle 18:00 di domenica 8 maggio, in modalità continuativa. E’ quanto reso noto da Autostrade per l’Italia. In alternativa Autostrade consiglia di uscire sulla A1, alla stazione di Firenze nord e proseguire in direzione del capoluogo toscano.