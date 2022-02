Firenze, pedopornografia: arrestato 59enne con 400 immagini e video

Firenze – L’uomo, 59 anni, aveva sul suo computer 400 tra immagini e video contenenti materiale pedopornografico che diffondeva tramite un social network. Il giudice ha disposto gli arresti domiciliari.

Un 59enne residente in provincia di Firenze è stato arrestato dalla polizia postale per detenzione di una quantità ingente di materiale pedopornografico. Secondo quanto spiegato, all’interno del cellulare dell’uomo e nel cloud sono stati trovati 400 file, tra video e immagini, a carattere pedopornografico. Le immagini anche di bambini infanti o in età puberale.

La perquisizione è scattata nell’ambito di indagini partite a seguito di una segnalazione della polizia degli Stati Uniti tramite Europol, che segnalava la diffusione in rete di file a carattere pedopornografico attraverso il servizio chat di un social network. L’uomo è stato arrestato in flagranza di reato e condotto nel carcere di Sollicciano (Firenze). L’arresto è stato convalidato e il giudice ha disposto la misura degli arresti domiciliari.

Il procedimento è alle indagini preliminari e di conseguenza non sono eslcusi ulteriori sviluppi.

La polizia postale consiglia ai genitori di non affidare mai i bambini in tenera età alle cure di chi non si conosce sul serio né di lasciare che i propri figli navighino nel web in solitudine e senza alcun controllo. In ogni caso, al minimo segnale di cambiamento del comportamento del proprio figlio, bisogna rivolgersi alle forze di polizia per evitare danni non riparabili.