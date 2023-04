Controradio News ore 7.25 - 28 aprile 2023 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:11 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Notificato ieri alla comunità islamica di Firenze, presente l’imam Izzedin Elzir, l’atto di sfratto con richiesta di rilascio da parte della proprietà dell’immobile di piazza dei Ciompi che ospita la moschea cittadina. L’ufficiale giudiziario, incaricato dal tribunale, è entrato nella struttura intorno alle 9.30 insieme a rappresentanti della proprietà e ha incontrato i responsabili circa mezz’ora. La comunità islamica ha chiesto una proroga di sei mesi per l’esecuzione e al momento lo sfratto è stato rimandato all’8 giugno.

Controradio News – Incidente mortale sul lavoro ieri pomeriggio a Racciano di San Gimignano (Siena). La vittima è un 31enne, operaio edile. Da una prima ricostruzione sarebbe rimasto schiacciato a seguito del cedimento di un muro di un’abitazione. Sulla dinamica ci sono accertamenti dei carabinieri.

Controradio news – A 20 anni dalla sua scomparsa, oggi il Comune di Firenze ricorderà Gabriele Chelazzi, il pubblico ministero che ha coordinato le indagini sulle autobombe della mafia del 1993-1994 intitolandogli un lungarno. A Chelazzi verrà intitolato un tratto dei lungarni, a Varlungo, zona Firenze sud, vicino a Ponte Paolo Borsellino e a Ponte Giovanni Falcone. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco Dario Nardella e l’assessore alla Toponomastica e alla cultura della Memoria Maria Federica Giuliani.

Controradio News – Il consiglio comunale di Firenze ha approvato a maggioranza il regolamento ‘Misure per la tutela e per il decoro del patrimonio culturale del Centro storico Unesco’ che sarà valido fino all’aprile 2026 e tra le novità inserite nella delibera l’aggiunta del divieto di aprire nuove attività di vendita al dettaglio o di somministrazione tramite distributori automatici di prodotti a base di cannabis e l’introduzione del divieto di vendere gadget che riportino un linguaggio sessista, lesivo delle differenze di genere, etnia, lingua, religione o opinioni politiche.

Controradio News – L’alto rappresentante Ue per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell, il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, il ministro degli Esteri Antonio Tajani e il ministro degli Affari europei Raffaele Fitto sono fra gli ospiti dell’edizione 2023 della conferenza The State of the Union, organizzata dall’Istituto Universitario Europeo di Fiesole (Firenze) dal 4 al 6 maggio, nell’ambito delle iniziative del Festival d’Europa (4-9 maggio).

Controradio News – La Fiorentina è la seconda finalista della Coppa Italia e affronterà l’Inter per il trofeo, il 24 maggio all’Olimpico. I viola hanno eliminato la Cremonese, pareggiando 0-0 al Franchi la semifinale di ritorno dopo aver vinto 2-0 all’andata.