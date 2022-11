🎧 Controradio News ore 7.25 - 22 novembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:19 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Lavoratori e cittadini hanno riempito ieri sera lo spazio allestito dentro la ex Gkn per l’assemblea aperta indetta dal Collettivo di Fabbrica. Annunciata una nuova mobilitazione per l’intera giornata del 4 dicembre in fabbrica ed una sorta di consultazione popolare autogestita per chiedere al territorio se è con la vertenza, per una fabbrica pubblica e socialmente integrata.

Controradio news – “Ho telefonato al sindaco Dario Nardella in riferimento al suo invito di visitare lo stabilimento, cosa che mi riprometto di fare appena possibile. Nel frattempo, abbiamo concordato di incontrarci al ministero anche con il governatore della Toscana Eugenio Giani, per affrontare insieme la crisi di Qf-Gkn di Campi Bisenzio nel rispetto delle reciproche competenze anche per creare le condizioni migliori per eventuali investitori”: così il ministro Adolfo Urso in relazione alla vicenda Qf., ex GKN Driveline. Al consiglio comunale ha partecipato il coordinatore della struttura di crisi Luca Annibaletti.

Controradio news – “La Regione ha apprezzato la disponibilità di entrambe le parti a partecipare a questo primo confronto”. Così Valerio Fabiani, consigliere di Eugenio Giani per lavoro e crisi aziendali, al termine della riunione per valutare la situazione della Iron Logistic. Erano presenti al tavolo aperto dalla Regione l’azienda, Si Cobas, il Comune di Prato. A sostegno di un percorso di confronto e di dialogo, la Regione ha proposto a Iron e Logistic di produrre il piano industriale che intende perseguire e di sospendere, in attesa di questo, le procedure di svuotamento della sede attuale.

Controradio news – “Non abbiamo la minima voglia di uscire dalla maggioranza né di Palazzo Vecchio né della Regione Toscana, se non ci buttano fuori noi non abbiamo voglia di uscire: poi naturalmente dipende dalle persone che hanno la responsabilità di governare questa città”. Lo ha affermato Matteo Renzi, leader di Italia Viva, parlando con i cronisti a margine della presentazione della nuova edizione aggiornata del suo libro ‘Il mostro’ oggi a Firenze. “Con Dario Nardella non abbiamo litigato – ha aggiunto -, ho semplicemente detto che non si fa cassa con le multe dei cittadini. Con Giani è in corso una discussione, una verifica, e sono ottimista che finisca”.

Controradio news – Nel 2021 in Toscana si sono registrati sei femminicidi e si sono sfiorati i 2.000 accessi in codice rosa al pronto soccorso per maltrattamenti, con un aumento di 244 unità (+14,6%) rispetto all’anno precedente. Quasi tremila donne, inoltre, si sono rivolte nel corso dell’anno a uno dei 25 centri antiviolenza della Toscana. Sono alcune delle cifre emerse dal 14esimo rapporto sulla violenza di genere in Toscana, realizzato dall’Osservatorio regionale sulla violenza di genere. Il documento è stato presentato nella sede della Regione Toscana nell’ambito di ‘Mai più sola’, un’iniziativa realizzata in collaborazione con Anci Toscana per ‘La Toscana delle donne.

Controradio news – È andato in scena al Teatro Goldoni di Livorno ‘Milanto Expedition. Tutto quello che vuoi al di là della paura’, spettacolo incentrato sull’omonimo progetto di Controradio, realizzato in collaborazione con l’Ufficio scolastico regionale e con i Comuni di Carrara, Livorno, Prato, rivolto agli studenti delle scuole medie delle tre città toscane. Il progetto, finanziato dal Consiglio regionale in attuazione della legge 3 del 2022 nell’ambito degli interventi per le iniziative di promozione sociale, culturale e di aggregazione giovanile, si propone di affrontare tematiche legate a disturbi di comportamento nell’adolescenza attraverso un monologo di narrazione teatrale autobiografica portato in scena da Lorenzo Cipriani, storico dell’arte e viaggiatore.