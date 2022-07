Controradio News ore 7.25 - 21 luglio 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:22 Share Share Link Embed

Controradio news – Incendio sulle colline di Massarosa (Lucca), il bilancio al momento è di circa 800 ettari andati in fumo, 500 evacuati e una decina di case interessate dalle fiamme. Il rogo è controllato al 70% ma preoccupa il vento. I vigili del fuoco poco dopo l’alba sono potuti tornare a lavorare con i canadair e gli elicotteri. Operativi circa 130 uomini a terra, 30 mezzi di soccorso e 3 elicotteri Aib della Regione Toscana, un elicottero e un Canadair della flotta aerea dei vigili del fuoco.

Controradio news – Fumo e odore acre causati dal vasto incendio in corso in Versilia è avvertito anche in varie parti della Toscana, con segnalazioni giunte dalle zone di Pistoia, Prato e Firenze, a causa dei venti che soffiano da Viareggio (Lucca) e trasportano lontano i fumi della combustione. Lo rendono noto i vigili del fuoco.

Controradio news – E’ stata riaperta intorno alle 19:30 di ieri la linea ferroviaria Firenze-Pisa che era stata temporaneamente interrotta, intorno alle 16, all’altezza di Empoli (Firenze) a causa di un incendio di sterpaglie avvenuto ai margini dei binari e a poca distanza dallo svincolo Empoli est della superstrada Firenze-Pisa-Livorno. Le operazioni di bonifica hanno dato priorità alla superficie che ha interessato il sedime ferroviario.

Controradio news – “Considerato che il rogo” scoppiato ieri alla periferia di Firenze in via dell’Isolotto “è stato di breve durata e tenuto conto delle qualità e quantità del materiale combusto, si ritiene che le ricadute al suolo dei fumi non producano conseguenze ambientali e sanitarie significative”. Così l’Arpat, intervenuta con il proprio personale sul luogo dell’incendio. Ad andare a fuoco, spiega l’Agenzia per l’ambiente in una nota, “materiali vari appartenenti ad un privato che raccoglieva e accumulava oggetti, ammassandoli all’interno di un terreno. L’incendio ha provocato una colonna verticale di fumo denso e nero e durante l’evento si registrava vento debole di provenienza sud-sud ovest”.

Controradio news – Sarà restituita oggi alla famiglia la salma del quarantenne inglese, ex giocatore di rugby, trovato privo di vita in una camera dell’Hotel Continentale, dove è stata soccorsa la sua compagna, gravemente ferita, la mattina del 16 luglio. Ma per capire la causa del malore che ne ha provocato il decesso occorrerà aspettare i risultati degli esami tossicologici, che saranno depositati in procura tra 10 giorni. Intanto, la compagna è ancora ricoverata in ospedale. La donna sarà ascoltata nei prossimi giorni dalla pm Ester Nocera, che ha aperto un fascicolo per omicidio colposo.