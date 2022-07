Fumo e odore acre avvertito a Firenze, Prato e Pistoia, arrivano dal rogo di Massarosa

By

Firenze, il fumo e l’odore acre avvertiti in varie parti della Toscana, con segnalazioni giunte dalle zone di Pistoia, Prato e Firenze, sono causati dal vasto incendio in corso in Versilia, a causa dei venti che soffiano da Viareggio che trasportano lontano i fumi della combustione.

Lo fanno sapere i Vigili del Fuoco che nel corso della giornata di mercoledì hanno ricevuto diverse chiamate dai cittadini, a tal proposito, sempre i Vigili del Fuoco forniscono un’immagine che illustra il flusso del fumo della combustione dell’incendio in atto a Massarosa.

Per quanto riguarda l’incendio di Massarosa, secondo un aggiornamento delle ore 20:00 di mercoledì dei Vigili del Fuoco, sta proseguendo il grande rogo in corso da lunedì sera sulle colline della cittadina della Versilia, rogo che si è esteso anche nel territorio del vicino comune di Camaiore, con circa 800 ettari andati in fumo, 500 evacuati e una decina di case interessate dalle fiamme.

I vigili del fuoco spiegano che, nonostante il sostenuto impiego di mezzi aerei antincendio, il rogo si è propagato fino ad interessare i paesi di Pieve a Elici, Montigiano e Gualdo, gli ultimi due dei quali sono stati evacuati completamente.

Visti i forti venti di terra, nel primo pomeriggio di mercoledì si è resa necessaria anche l’evacuazione in via precauzionale del paese di Valpromaro.

È stata nuovamente chiusa la bretella autostradale Lucca-Viareggio che collega l’A11 con l’A12. Come in tutta la giornata di mercoledì si è registrato un avanzamento dei fronti dell’incendio prevalentemente in direzione nord nord est.

La macchina del soccorso sta implementando uomini e mezzi per fronteggiare i numerosi interventi in corso in quest’area della Toscana. l vigili del fuoco dei comandi della Toscana, dell’Emilia-Romagna, della Lombardia e del Veneto stanno combattendo l’incendio con circa 130 uomini a terra, 30 mezzi di soccorso e 3 elicotteri Aib della Regione Toscana, un elicottero e un Canadair della flotta aerea dei vigili del fuoco.