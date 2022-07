Controradio News ore 7.25 – 12 luglio 2022

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Un’anziana di 99 anni è morta annegata nella piscina di un agriturismo a Valtriano di Fauglia, nel Pisano. La donna, che era ospite della struttura di proprietà di un parente, poco dopo le 21 di lunedì sera è stata ritrovata priva di vita nella piscina, che è ad uso esclusivo della struttura ricettiva. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la vicenda. L’anziana avrebbe compiuto 100 anni tra un mese.

Controradio news – Primo caso di vaiolo delle scimmi e individuato all’Aou Senese. Lo riferisce l’Azienda ospedaliero-universitaria spiegando che si tratta di un paziente rientrato da un viaggio all’estero e che si era recato in pronto soccorso, all’ospedale Le Scotte, con varie sintomatologie il fine settimana scorso. Il paziente è adesso ricoverato in isolamento nel reparto di Malattie infettive e tropicali. A pochi giorni dal ricovero, è in condizioni stabili.

Controradio news – Nel carcere di Sollicciano (Firenze) un detenuto ha gettato olio bollente addosso ad un agente di polizia penitenziaria, ustionandolo.

Intemperanze gravi anche al carcere di Livorno, oltre a quelle denunciate a Sollicciano (Firenze). Tre agenti di polizia penitenziaria sono rimasti feriti nel penitenziario labronico de Le Sughere: uno è rimasto intossicato dal fumo di un incendio provocato da un detenuto, e si trova all’ospedale per accertamenti, mentre altri due colleghi sarebbero stati vittime di un’aggressione di un detenuto di Alta sicurezza e sono stati medicati al pronto soccorso dell’ospedale.

Controradio news – Numero di positivi Covid in netta crescita tra il personale di Autolinee Toscane , il gestore unico del trasporto locale in Toscana, e in particolare proprio tra i conducenti degli autobus. Lo riferisce l’azienda in una nota spiegando che “aumentano le possibilità di contagio nonostante i dipendenti di At rispettino rigorosamente le direttive sia delle autorità sia dell’azienda sull’uso dei dispositivi di protezione sia sui comportamenti corretti da osservare.