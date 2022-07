Donna di 99 anni annega in piscina di agriturismo

By

Fauglia, in provincia di Pisa, un’a donna di 99 anni è morta annegata nella piscina di un agriturismo a Valtriano di Fauglia.

La donna, che era ospite della struttura di proprietà di un parente, poco dopo le 21:00 di lunedì sera è stata ritrovata priva di vita nella piscina, che è ad uso esclusivo della struttura ricettiva.

Immediato l’allarme al 118, sul posto è stata inviata un’automedica da Pontedera, ma per l’anziana non c’era più nulla da fare e ne è stato constatato il decesso. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per ricostruire la vicenda. L’anziana avrebbe compiuto 100 anni tra un mese.