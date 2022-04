Controradio News ore 7.25 – 12 aprile 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:27 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Un corteo sabato per protestare dopo l’intervento di due agenti della polizia municipale del reparto anti-degrado nei confronti di un venditore ambulante senegalese. Questo è quanto emerso in occasione del presidio sotto Palazzo Vecchio da parte di associazioni e gruppi politici, come Firenze Città Aperta, Potere al Popolo, Partito della Rifondazione Comunista e Sinistra Progetto Comune. Secondo quanto appreso gli organizzatori stanno verificando la disponibilità della comunità senegalese: l’obiettivo è far partire il corteo da lungarno Acciaiuoli dove è avvenuto l’intervento degli agenti, in borghese, della polizia municipale. Da decidere ancora l’orario.

Controradio news – Chiuso a causa di un auto in fiamme il tratto di A1 Direttissima tra il bivio con la A1 Panoramica e Badia, in direzione Firenze, alle 19.15 di lunedi sera. L’auto ha preso fuoco all’interno della galleria Val di Sandro all’altezza del km 10. Il traffico è rimasto bloccato e si sono registrati 2 chilometri di coda in direzione Firenze. Tratto riaperto intorno alle 20.

Controradio news – Il presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo ieri è stato a Marradi per la riapertura dell’Ortofrutticola Mugello. Nell’occasione, Mazzeo, ha dedicato alcune parole agli allevatori toscani, affermando che oggi 12 aprile, gli allevatori, “hanno una importante riunione con i rappresentanti della grande distribuzione organizzata. Da mesi – ha proseguito Mazzeo – pongono la problematica del prezzo del latte base e dei costi di produzione sensibilmente aumentati negli ultimi mesi a causa del maggior costo del gasolio e dell’energia elettrica, ulteriormente saliti dopo l’inizio del conflitto in Ucraina.

Contoradio News – Ritardi nella realizzazione dei lavori per la posa della Bul, la Banda ultra larga, nelle cosiddette aree bianche, anche in Toscana dove ad oggi è stato steso solo il 36% di infrastruttura rispetto al totale, andando a coprire solo il 44% dei Comuni in cui dovrebbero essere realizzati i lavori. Per questo l’assessore regionale alle infrastrutture digitali, Stefano Ciuoffo ha chiesto “alla stazione appaltante Infratel e alla società Open Fiber di riunirsi con i tecnici della Regione affinché sia riprogrammata l’attività da qui fino al primo semestre del 2023”. Ciuoffo, spiega una nota, ha avanzato la richiesta al termine di un incontro al Mise con la sottosegretaria Anna Ascani e con Open fiber.

Controradio news – Tornano i Frecciarossa notturni tra Milano e la Calabria, con fermata a Firenze Santa Maria Novella in occasione delle partenze di Pasqua e dei ponti di primavera. Nelle giornate del 13, 18, 22 e 25 aprile, due nuovi collegamenti di Trenitalia permetteranno infatti di raggiungere da Firenze la Calabria e viceversa, viaggiando di notte e arrivando al mattino seguente. Il Frecciarossa notturno partirà da Firenze SMN alle 23.24, con arrivo a Reggio Calabria alle 8.18 il 13 aprile e alle 8.03 il 18, 22 e 25 aprile. La partenza da Reggio invece è fissata alle 21.37, con arrivo a Firenze SMN alle 6.16 della mattina seguente.