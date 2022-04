Firenze, boom frodi informatiche, +60% in 2 anni

Corteo contro sgombero viale Corsica, 4 arresti e 1 denuncia a Firenze, le frodi informatiche nella provincia sono aumentate nel 2021 del 60,53% rispetto al 2019, anno pre-pandemia. È quanto emerge dai dati diffusi dalla questura in occasione delle celebrazioni per il 170/o anniversario della fondazione della polizia di Stato.

Rispetto al 2020 truffe e frodi informatiche sono cresciute del 37,8% in provincia di Firenze e del 16,75% in città. “La crescita del fenomeno è verosimilmente riconducibile all’esponenziale utilizzo del web da parte della cittadinanza, talvolta costretta anche a lavorare da casa servendosi sempre di più di strumenti telematici”.

Sempre sul fronte dell’andamento dei reati, i furti nel 2021 sono cresciuti del 10,35% nella provincia e del 5,53% in città. “Rispetto al 2019 – precisa la questura – si registra invece una sostanziale diminuzione del fenomeno: -43,24% nella provincia e -49,22% in città”. Rispetto al 2020 le rapine sono aumentate del 12,08% nella provincia e del 16,81% in città.

“In entrambi i casi i valori – sottolinea sempre la polizia – risultano sempre in diminuzione rispetto all’anno pre-pandemico del 2019”. In calo borseggi (-21,21% nella provincia e -24,57 in città) e furti in negozi (-3,45% in provincia e -15,09% in città). Sul fronte del contrasto allo spaccio di droga, nel 2021 in provincia di Firenze sono state arrestate 163 persone, e sequestrati 218 chili di marijuana, 138 di hashish, 27 di cocaina e quasi 23 di eroina.

Complessivamente, nel corso del 2021 sono state oltre 3.500 le persone arrestate o denunciate dalla polizia nel territorio fiorentino. 87.670 le chiamate di emergenza inoltrate alla centrale operativa della questura, con una media di 248 al giorno.oom frodi informatiche, +60% in 2 anni

Per quanto riguarda l’attività della polizia amministrativa, nel 2021 sono state sospese le licenze di 16 esercizi per ragioni di ordine e sicurezza pubblica. Sempre nel 2021 la polstrada fiorentina ha controllato 10.500 veicoli e decurtato complessivamente 56.000 punti patente. Raddoppiate le multe per superamento dei limiti di velocità, passate dalle 1.193 del 2020 alle 2.487 del 2021.

Questa mattina, nell’ambito delle celebrazioni per la festa della polizia, il prefetto Valerio Valenti e il questore Maurizio Auriemma hanno deposto in questura una corona in memoria dei caduti della polizia di Stato.

Scoperta anche una targa di intitolazione di una sala della caserma Dionisi al commissario Giovanni Palatucci, ‘giusto tra le nazioni’. In piazza Santa Croce sono stati allestiti numerosi stand. La polizia stradale ha creato un percorso interattivo che simula la guida, anche in stato di ebbrezza e con la prova ‘in diretta’ dell’etilometro, mentre la polizia postale e la polizia ferroviaria hanno intrattenuto gli studenti delle scuole con video formativi sul corretto uso del web e delle regole da rispettare sui treni e nelle stazioni. La polizia di frontiera ha invece mostrato le tecniche e l’attrezzatura usata per riconoscere i documenti falsi. La polizia scientifica ha invece simulato un vero e proprio sopralluogo sulla scena del crimine.