Corteo contro sgombero viale Corsica, 4 arresti e 1 denuncia a Firenze

By

Corteo contro sgombero a Firenze, quattro arresti e una denuncia in seguito agli incidenti verificatisi nel corso della manifestazione che si è svolta nella serata di ieri sabato 19 marzo a Firenze.

In totale, secondo quanto si e’ appreso, sono quattro i poliziotti rimasti contusi. Alla manifestazione hanno preso parte circa 500 persone, appartenenti all’area anarco antagonista.

Vari i momenti di tensione, con lancio anche di bombe carta e fumogeni contro le forze dell’ordine. Quest’ultime hanno effettuato interventi di contenimento anche con l’impiego di lacrimogeni.

I manifestanti avrebbero provato ad arrivare ai viali ma sono stati contenuti dalle forze dell’ordine, spiegano ancora dalla polizia. Nella prima parte del corteo i manifestanti hanno rovesciato alcuni cassonetti verso Piazza Dalmazia, via Mariti e via Corridoni.

“Voglio ringraziare le donne e gli uomini delle forze dell’ordine e chi li ha diretti per aver ben tenuto la piazza”. Lo ha detto il questore di Firenze Maurizio Auriemma, al termine della manifestazione. Il questore ha spiegato che si sta valutando la posizione di cinque manifestanti che sono stati portati in questura. “Eravamo partiti da 500 partecipanti al corteo e poi e’ rimasto un blocco di un centinaio di persone che cercava lo scontro ma la piazza e’ stata tenuta sotto controllo: al momento si registrano danneggiamenti alle vetrine di una banca e a qualche cassonetto”.

“Manifestare e’ un diritto ma la violenza non e’ mai giustificata”. E’ quanto dichiara, in una nota, l’assessora alla Sicurezza urbana Benedetta Albanese. “In queste ore abbiamo assistito a scene di guerriglia urbana con vetrine danneggiate, lanci di bombe carta, barricate. Sono comportamenti gravissimi: giocare alla guerra mentre e’ in corso una guerra vera e’ inaccettabile”, conclude l’assessora.