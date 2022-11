🎧 Controradio News ore 7.25 - 11 novembre 2022 Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:02:25 Share Share Link Embed

Controradio News: ultim’ora, aggiornamenti, cronaca ed eventi in Toscana nella sintesi mattutina. Per iniziare la giornata ‘preparati’

Controradio news – Si è concluso dopo circa un’ora e mezzo ieri sera il vertice a palazzo Strozzi Sacrati delle forze di maggioranza che sostengono la Giunta regionale toscana. Il bilancio è di una sostanziale fumata grigia. I nodi non sono stati ancora sciolti, ma al termine della riunione, alla quale ha preso parte in prima persona il leader di Italia viva, Matteo Renzi, Partito democratico, Iv e il governatore della Toscana, Eugenio Giani, si sono presi alcuni giorni per definire in un documento condiviso i punti più qualificanti da portare avanti nei prossimi mesi, guardando come orizzonte temporale alla seconda metà della legislatura. Fonti renziane, in particolare, riferiscono di un incontro sostanzialmente interlocutorio e di posizioni ancora distanti. Più ottimista, invece, si mostra il presidente della Regione.

Controradio news – Fumavano a bordo di un autobus di linea e quando l’autista li ha ripresi invitandoli a uscire, uno ha reagito inveendo contro il conducente, battendo i pugni contro il vetro divisore che separa il posto di guida, riuscendo a strappargli gli occhiali. Quando il gruppo è sceso dal pullman, qualcuno ha anche tirato un tombino contro il mezzo. E’ accaduto a Pisa, protagonisti cinque giovani, riusciti poi ad allontanarsi. Indagini sono in corso da parte della polizia. L’aggressione , secondo quanto riferito da Autolinee Toscane, è scaturita da un rimprovero dell’autista.

Controradio news – “Nessun rischio per i monumenti in piazza San Marco”. È quanto precisano gli uffici della direzione sistema tranviario metropolitano del Comune di Firenze in replica alle dichiarazioni del consigliere regionale di Forza Italia Marco Stella. “Il progetto della linea Fortezza-San Marco ha i pareri e le approvazioni di tutti gli enti, compresa la Soprintendenza – si spiega da Palazzo Vecchio -. Gli studi sugli effetti delle vibrazioni su monumenti e opere d’arte sono stati eseguiti. E proprio per garantire la massima sicurezza è stata realizzata una pavimentazione particolare in piazza San Marco con un giunto speciale lato Basilica”

Controradio news – E’ nata a Firenze la fondazione The Club of Florence , fondata dal fiorentino Claudio Pedretti, che ambisce a riunire i massimi esperti sul climate change, azione climatica e finanza climatica. La fondazione, presentata oggi, in occasione della Cop 27 di Sharm El Sheik organizza una kermesse di eventi in streaming da Palazzo Vecchio con ospiti in collegamento dall’Egitto e da altre parti del mondo. Il Club gode del sostegno del Comune di Firenze e della collaborazione con la New York University di Firenze.

Controradio Torna Florence Vintage Market, il mercato di raccolta fondi dedicato all’abbigliamento vintage e organizzato da File, la Fondazione Italiana di Leniterapia. La sesta edizione dell’iniziativa avrà luogo a Palazzo Corsini da venerdì 11 a domenica 13 novembre, con orario 11-18, a Firenze. I fondi raccolti contribuiscono a sostenere File e il servizio di cure palliative e supporto psicologico offerto da 20 anni ai malati gravi e alle loro famiglie sul territorio.news –