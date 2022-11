Nasce The Club of Florence contro il cambiamento climatico 

Firenze, è nata la fondazione The Club of Florence, per volontà del fiorentino Claudio Pedretti, che ambisce a riunire i massimi esperti sul climate change, azione climatica e finanza climatica.

La fondazione The Club of Florence, presentata in occasione della Cop 27 di Sharm El Sheik organizza una kermesse di eventi in streaming da Palazzo Vecchio con ospiti in collegamento dall’Egitto e da altre parti del mondo.

“Attraverso questa organizzazione intendiamo rendere Firenze il centro del dibattito mondiale sul clima”, ha affermato Pedretti.

“Questi temi – ha detto Andrea Giorgio, assessore comunale all’ambiente – sono al centro delle nostre politiche. Firenze non è solo una delle nove città scelte per la missione ‘carbon neutral 2030’ dell’Unione europea ma siamo anche impegnati ogni giorno per essere in prima linea a contrastare il cambiamento climatico e gli effetti negativi sulle persone, per esempio costruendo una mobilità diversa, come le tramvie, che abbatta il numero delle auto circolanti e l’inquinamento”.

The Club of Florence conta tra i suoi membri Manuel Pulgar Vidal, Wwf international e già Presidente del Cop20 e Cop21 e considerato il regista degli accordi di Parigi sul clima. Ralph Chami International Monetary Fund, Juan Chang, Permian global, considerato uno dei massimi esperti al mondo in conservazione delle foreste e relativi investimenti e Peter Eigen, fondatore Transparency International.

Il Club gode del sostegno del Comune di Firenze e della collaborazione con la New York University di Firenze.